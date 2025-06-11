США та Китай досягли торгової угоди про рідкісноземельні метали

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати Америки та Китай досягли важливої угоди, яка передбачає відновлення торгового перемир’я та скасування частини експортних обмежень з боку Китаю, зокрема на рідкісноземельні метали. Про це повідомляє Reuters. Після двох днів інтенсивних переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік зазначив, що нова угода ґрунтується на попередніх домовленостях, досягнутих у Женеві минулого місяця, і передбачає зниження мит, які іноді перевищували 100%.

Лутнік, не вдаючись у деталі, також повідомив, що США скасують частину своїх експортних обмежень.

“Ми погодили рамкову угоду. Тепер президент Трамп має її затвердити, так само як і президент Сі.” – Говард Лутнік

Попри досягнуту угоду, залишаються невирішеними ключові суперечки, зокрема односторонні мита, введені адміністрацією Трампа, а також структура китайської економіки. Джош Ліпскі з Атлантичної ради у Вашингтоні зазначив:

“Формально вони повернулися на старт, але це краще, ніж нічого.” – Джош Ліпскі

Країни мають до 10 серпня, щоб укласти повноцінну угоду. У разі невдачі, митні ставки можуть знову зрости: США можуть підвищити їх до 145%, а Китай – до 125%.

Лутнік підкреслив, що обмеження на експорт рідкісноземельних металів є ключовим аспектом угоди. Він також зазначив, що США вже готують заходи у відповідь, якщо Китай не відновить експорт цих матеріалів.

Передумови та контекст переговорів

У четвер президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої вони домовилися про взаємні візити та доручили своїм командам продовжити переговори.

Обидві країни відчувають тиск з боку необхідності знизити напруженість у торгівлі. Світова економіка страждає від контролю Китаю над експортом рідкісноземельних мінералів, де він є домінуючим виробником. Інвестори також стурбовані масштабними тарифними заходами США щодо більшості торгових партнерів.

Китай, у свою чергу, обмежив постачання ключових товарів для американського імпорту, таких як програмне забезпечення для проєктування мікросхем та деталі для атомних електростанцій.

12 травня країни уклали 90-денну угоду в Женеві про скасування деяких високих тарифів, введених після повернення Трампа на посаду президента. Проте ця тимчасова угода не вирішила глибших проблем двосторонніх відносин, включаючи питання незаконної торгівлі фентанілом, статус Тайваню та структуру китайської економіки.

Трамп неодноразово погрожував новими каральними заходами, але часто скасовував їх у останній момент, що викликало занепокоєння серед світових лідерів і бізнесу.

Історія тарифів та їх вплив

2 квітня 2019 року Трамп оголосив про введення мит на товари з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку 10%. Для товарів з ЄС мито становило 20%, а для Китаю – 34%. З 3 квітня також було введено 25% мито на імпорт автомобілів.

У відповідь Китай встановив тарифи на американські товари на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп оголосив про підвищення мит на китайський імпорт до 125%, а Китай відповів додатковими 84% митами на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт досягла 145%, враховуючи додаткові мита на фентаніл.

14 травня США та Китай погодили 90-денне призупинення дії додаткових мит: Вашингтон знизив тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Пекін – зі 125% до 10%. Ці кроки спрямовані на стабілізацію двосторонньої торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

5 червня Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, назвавши перемовини “позитивними” та анонсувавши зустрічі торгових представників обох країн для обговорення подальших кроків.

8 червня стало відомо, що Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів, що може знизити напруженість перед наступним раундом переговорів.