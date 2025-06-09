Торгові переговори США та Китаю у Лондоні 2025: ключові питання та перспективи

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 9 червня, у Лондоні відбудуться важливі торгові переговори між США та Китаєм, які мають на меті вирішення тривалої торговельної суперечки між цими двома економічними гігантами. У складі американської делегації будуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Китаю, віцепрем’єр Хе Ліфен перебуватиме у Великій Британії з 8 по 13 червня, і в рамках цього візиту відбудеться перше засідання китайсько-американського механізму економічних і торговельних консультацій.

“Зустріч повинна пройти дуже добре.” – Дональд Трамп

Напередодні, 5 червня, президенти США та Китаю, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, провели телефонну розмову, під час якої домовилися про проведення цих переговорів та обговорили плани на майбутні візити.

Обидві країни відчувають тиск з боку необхідності знизити напруженість у торговельних відносинах. Світова економіка страждає через контроль Китаю над експортом рідкоземельних мінералів, а також через запроваджені США тарифи на імпортні товари з багатьох країн, включаючи Китай.

Китай, у свою чергу, обмежив постачання ключових товарів, таких як програмне забезпечення для проектування мікросхем і деталі для атомних електростанцій, що ускладнює двосторонню торгівлю.

12 травня у Женеві було укладено угоду на 90 днів про тимчасове скасування деяких тарифів, але вона не вирішила глибші проблеми, які включають питання незаконної торгівлі фентанілом, статус Тайваню та скарги США щодо домінування державних підприємств у китайській економіці.

Трамп неодноразово погрожував запровадженням нових каральних заходів, але часто скасовував їх у останню мить, що викликало занепокоєння серед світових лідерів і бізнесу.

Китай розглядає експорт рідкоземельних мінералів як важіль впливу, і припинення їх постачання може створити політичний тиск на адміністрацію США, особливо якщо це вплине на економічне зростання.

У останні роки США визначають Китай як головного геополітичного конкурента, здатного кинути виклик американській економіці та військовій потужності.

Історія тарифів та торговельних обмежень

2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мінімального мита на імпортні товари у розмірі 10%, а для товарів з ЄС – 20%. Для Китаю тариф становив 34%. З 3 квітня також було запроваджено 25% мито на імпорт автомобілів.

У відповідь Китай встановив тарифи на американські товари на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня США підвищили митну ставку на китайський імпорт до 125%, а Китай відповів додатковими 84% митами на американські товари.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи додаткові мита, зокрема на фентаніл.

14 травня США та Китай погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит: тарифи США знизилися зі 145% до 30%, а Китаю – зі 125% до 10%. Цей крок спрямований на стабілізацію двосторонньої торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

8 червня Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкоземельних металів, що може послабити напруженість перед запланованими торговельними переговорами.