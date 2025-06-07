Про це пише Reuters з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Американський громадянин Джозеф Тейтер, який був затриманий у Москві минулого року та пройшов примусове психіатричне лікування, залишив Росію. Цю інформацію підтвердили джерела, зокрема російське пропагандистське агентство ТАСС.

Тейтер був виписаний з психіатричної клініки після того, як лікарі вирішили, що немає підстав для його подальшого утримання. Йому дозволили перейти на амбулаторне лікування, проте його теперішнє місцезнаходження залишається невідомим, хоча він вже покинув територію Російської Федерації.

У серпні 2024 року Тейтера затримали в Москві за звинуваченням у «дрібному хуліганстві», яке нібито полягало в образі персоналу готелю. Він отримав 15 діб арешту, але не визнавав своєї провини. Пізніше проти нього було порушено справу за більш серйозним обвинуваченням – напад на поліцейського, що може призвести до п’яти років ув’язнення.

6 квітня 2025 року російський суд ухвалив рішення про звільнення Тейтера з-під варти після медичної експертизи, яка виявила психічний розлад і визнала його неосудним.

У травні джерела в Кремлі повідомили, що Тейтер входить до списку дев’яти американців, щодо яких Вашингтон намагався домовитися про обмін ув’язненими.

Державний департамент США підтвердив, що знає про звільнення Тейтера, але утримався від надання деталей, посилаючись на конфіденційність.

“Ми знаємо про повідомлення, що громадянин США, затриманий у Росії, був звільнений, і стежимо за ситуацією.” – Речник Державного департаменту США

Представник Державного департаменту США також відмовився від подальших коментарів, знову наголосивши на небезпеці для американських громадян у Росії та закликав тих, хто перебуває в країні, якомога швидше її залишити.