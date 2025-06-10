США засуджують масовані обстріли Росії в Україні 10 червня

Про це заявив речник Державного департаменту США, слова якого наводить Reuters

Вашингтон уважно слідкує за розвитком подій в Україні та підкреслює, що настав час для завершення конфлікту. Це стало реакцією США на масовані обстріли, які Росія здійснила в ніч на 10 червня.

Про це повідомив речник Державного департаменту США, слова якого були опубліковані агентством Reuters.

“Удари Росії по українських містах мають бути негайно припинені. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих.” – речник Державного департаменту США

Згідно з інформацією військових, повітряна тривога в Києві та більшості регіонів тривала близько п’яти годин, завершившись приблизно о 5 ранку. Повітряні сили України повідомили про знищення 284 з 322 цілей, які були атаковані Росією, серед яких безпілотники, балістичні ракети KN-23 та крилаті ракети Іскандер-К.

У ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ за допомогою дронів. Внаслідок вибухів у кількох районах міста виникли пожежі, а також було пошкоджено житлові будинки. В результаті атаки загинула одна жінка, а щонайменше четверо чоловіків отримали поранення.

Крім того, вночі Росія також атакувала Одесу дронами. Під удар потрапили житлові будинки, пологовий будинок та адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Відомо про одну загиблу та чотирьох поранених.