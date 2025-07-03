США підтвердили продовження постачання зброї Україні – заявила речниця Держдепу

Як заявляє офіційний сайт Державного департаменту США на брифінгу речниці Теммі Брюс

Теммі Брюс, речниця Державного департаменту США, підтвердила, що Сполучені Штати не зупинили постачання зброї Україні. Вона зазначила, що рішення Пентагону є “лише однією ситуацією”. Цю інформацію вона озвучила під час брифінгу, відповідаючи на запитання про можливий вплив припинення постачань на переговори з Росією.

“Це не буде фактором, оскільки ми не призупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка зазнала змін. Як ви чули від Міністерства оборони, існує багато інших надійних варіантів та зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням.” – Теммі Брюс, речниця Держдепартаменту США

Вона також підкреслила, що колишній президент Дональд Трамп підтвердив свою підтримку передачі Україні ракет Patriot.

“Президент також вказав на свої зобов’язання щодо ракет Patriot, що залишаються. Я підкреслю – це не припинення нашої допомоги Україні чи постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що ще виникне в майбутньому. Але будьте обережні, щоб не малювати тут занадто широкі перспективи.” – Теммі Брюс, речниця Держдепартаменту США

Речниця також зазначила, що Міністерство оборони США продовжує надавати президентові надійні варіанти для підтримки військової допомоги Україні, адаптуючи підходи для досягнення цієї мети та зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації.

“Водночас, міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації.” – Теммі Брюс, речниця Держдепартаменту США

Вона також нагадала, що пріоритетом президента Трампа залишається завершення російсько-української війни шляхом досягнення міцного врегулювання через переговори, починаючи з негайного припинення вогню.

Що відомо про припинення постачань озброєнь Україні

Раніше у Білому домі повідомили, що США призупинять частину поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України з боку Вашингтона лише спонукатиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи до її завершення. Київ та Вашингтон на всіх рівнях консультуються щодо відновлення постачань озброєнь та шукають взаємовигідні рішення.

Водночас у Міністерстві оборони України повідомили, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США не надходило. Вони зазначили, що виходять із фактичних даних та перевіряють деталі.

Після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду президента США, Вашингтон ще не надавав Києву нової військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжувало надходити після припинення постачань на початку березня.