США підтверджують підтримку України та планують військову допомогу

Про це заявила керівниця пресслужби Державного департаменту США Теммі Брюс

Сполучені Штати Америки продовжують свою підтримку України, підтверджуючи, що ніколи не відмовлялися від цього курсу. Про це повідомила Теммі Брюс, керівниця пресслужби Державного департаменту США.

“Ми були і залишаємося найбільшими помічниками України.” – Теммі Брюс, пресслужба Держдепартаменту США

Вона також підкреслила, що нещодавня затримка у постачанні військової техніки не свідчить про зміну політики США щодо підтримки України.

7 липня президент США Дональд Трамп оголосив про плани надати Україні додаткові військові ресурси, щоб зміцнити її обороноздатність у відповідь на російські агресивні дії.

Таким чином, Вашингтон ще раз підтверджує свою роль як найбільшого партнера України в боротьбі за її суверенітет та безпеку.