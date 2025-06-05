США не виводять війська з Німеччини: стратегічне партнерство 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сполучені Штати Америки підтвердили, що не планують виводити свої війська з Німеччини. Президент США Дональд Трамп зробив цю заяву під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі 5 червня 2025 року. Він зазначив, що збільшення витрат на оборону з боку Німеччини є позитивним сигналом для Вашингтона.

Трамп також підкреслив, що вважає Мерца своїм союзником у прагненні досягти миру в Україні, назвавши його “прекрасним канцлером”.

“У нас їх багато, близько 45 000 – це багато військовослужбовців. Це хороший економічний розвиток. Це високооплачувані військовослужбовці, і вони витрачають багато грошей у Німеччині. Відносини з Німеччиною дуже важливі.” – Дональд Трамп

Отже, американський військовий контингент залишиться в Німеччині, що підкреслює важливість стратегічного партнерства між цими двома країнами в питаннях безпеки та оборони.