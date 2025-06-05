США не виводять війська з Німеччини: стратегічне партнерство 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сполучені Штати Америки підтвердили, що не планують виводити свої війська з Німеччини. Президент США Дональд Трамп зробив цю заяву під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі 5 червня 2025 року. Він зазначив, що збільшення витрат на оборону з боку Німеччини є позитивним сигналом для Вашингтона.
Трамп також підкреслив, що вважає Мерца своїм союзником у прагненні досягти миру в Україні, назвавши його “прекрасним канцлером”.
“У нас їх багато, близько 45 000 – це багато військовослужбовців. Це хороший економічний розвиток. Це високооплачувані військовослужбовці, і вони витрачають багато грошей у Німеччині. Відносини з Німеччиною дуже важливі.”
Отже, американський військовий контингент залишиться в Німеччині, що підкреслює важливість стратегічного партнерства між цими двома країнами в питаннях безпеки та оборони.
Корисне для прочитання:
- Дональд Трамп висловив стурбованість діями Росії та заявив про можливе посилення санкцій США у разі ескалації конфлікту.
- Дональд Трамп підтвердив участь у саміті НАТО, Польща та Німеччина посилюють підтримку України, а Гарвард подає позов через заборону на іноземних студентів.
- Винищувачі Mirage 2000 з Франції виконали політ над Чорним морем у формі тризуба, символу України, демонструючи солідарність і стратегічне партнерство.