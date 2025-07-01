Конгрес США засуджує викрадення українських дітей Росією

Як повідомляють у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників США
У Конгресі США розглядають двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей, здійснене Росією. Про це стало відомо 30 червня з повідомлення Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.
Резолюцію ініціювали член Комітету Грегорі Мікс та почесний голова Майкл Маккол, які закликають до повернення викрадених дітей та укладення мирної угоди.
Аналогічну резолюцію в Сенаті представили сенатори Чак Грасслі (республіканець від Айови) та Емі Клобучар (демократка від Міннесоти).
“Путін – воєнний злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці звірства не є поодинокими випадками; вони є прямим наслідком війни, обраної Путіним.”
Мікс підкреслив, що Сполучені Штати повинні рішуче засудити дії Росії та вимагати повернення кожної викраденої дитини.
Маккол зазначив, що з початку війни Росія викрала щонайменше 19 500 українських дітей, а за деякими оцінками, ця цифра може досягати 200 000. Ці діти позбавляються національної ідентичності, усиновлюються в російські сім’ї або навчаються служити Кремлю.
“Як батько, я не можу уявити собі болю, який пережили їхні сім’ї. Масове викрадення дітей Росією – це не що інше, як зло; Сполучені Штати повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до її родини в Україні, перш ніж буде досягнуто справжнього миру.”
За даними української влади, підтверджено щонайменше 19 546 випадків незаконної депортації та примусового перевезення дітей до Росії, Білорусі або на окуповані території. Основною метою цих дій є знищення української ідентичності дітей.
Станом на 16 квітня 2024 року Україні та її партнерам вдалося повернути лише 1274 викрадених дітей.
У звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми за 2024 рік зазначено, що Росія активно вербує дітей-солдатів, має державну політику торгівлі людьми та є одним із найгірших центрів торгівлі людьми у світі.
Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що через окупацію важко встановити точну кількість викрадених дітей, але відомо про понад 19,5 тисяч випадків вивезення дітей з тимчасово окупованих територій.
5 квітня 2023 року 49 країн засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, на якому намагалися легітимізувати викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала виступ російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на платформах ООН, закликаючи притягнути її до відповідальності в Гаазі.
В Офісі генерального прокурора України зазначають, що наразі немає прозорого механізму повернення депортованих дітей з Росії.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.
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