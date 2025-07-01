Конгрес США засуджує викрадення українських дітей Росією

Як повідомляють у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників США

У Конгресі США розглядають двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей, здійснене Росією. Про це стало відомо 30 червня з повідомлення Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

Резолюцію ініціювали член Комітету Грегорі Мікс та почесний голова Майкл Маккол, які закликають до повернення викрадених дітей та укладення мирної угоди.

Аналогічну резолюцію в Сенаті представили сенатори Чак Грасслі (республіканець від Айови) та Емі Клобучар (демократка від Міннесоти).

“Путін – воєнний злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці звірства не є поодинокими випадками; вони є прямим наслідком війни, обраної Путіним.” – Грегорі Мікс

Мікс підкреслив, що Сполучені Штати повинні рішуче засудити дії Росії та вимагати повернення кожної викраденої дитини.

Маккол зазначив, що з початку війни Росія викрала щонайменше 19 500 українських дітей, а за деякими оцінками, ця цифра може досягати 200 000. Ці діти позбавляються національної ідентичності, усиновлюються в російські сім’ї або навчаються служити Кремлю.

“Як батько, я не можу уявити собі болю, який пережили їхні сім’ї. Масове викрадення дітей Росією – це не що інше, як зло; Сполучені Штати повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до її родини в Україні, перш ніж буде досягнуто справжнього миру.” – Майкл Маккол

За даними української влади, підтверджено щонайменше 19 546 випадків незаконної депортації та примусового перевезення дітей до Росії, Білорусі або на окуповані території. Основною метою цих дій є знищення української ідентичності дітей.

Станом на 16 квітня 2024 року Україні та її партнерам вдалося повернути лише 1274 викрадених дітей.

У звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми за 2024 рік зазначено, що Росія активно вербує дітей-солдатів, має державну політику торгівлі людьми та є одним із найгірших центрів торгівлі людьми у світі.

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що через окупацію важко встановити точну кількість викрадених дітей, але відомо про понад 19,5 тисяч випадків вивезення дітей з тимчасово окупованих територій.

5 квітня 2023 року 49 країн засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, на якому намагалися легітимізувати викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала виступ російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на платформах ООН, закликаючи притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначають, що наразі немає прозорого механізму повернення депортованих дітей з Росії.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.