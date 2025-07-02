Конгресмен Фіцпатрік вимагає пояснень щодо зупинки постачання озброєнь Україні

За інформацією джерел NBC News наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет.

Конгресмен Браян Фіцпатрік звернувся до Дональда Трампа з вимогою терміново провести брифінг, присвячений зупинці постачання озброєння та боєприпасів Україні. Лист, в якому містяться ці вимоги, був опублікований у соціальній мережі X та надісланий до адміністрації президента.

У своєму зверненні Фіцпатрік підкреслив, що Міністерство оборони США та адміністрація президента повинні надати чіткі роз’яснення щодо інформації про призупинення постачань. Він також закликав гарантувати, що Сполучені Штати залишаться відданими підтримці України необхідними ресурсами для її захисту.

“Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. Не може бути напівзаходів у захисті свободи. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу.” – Браян Фіцпатрік

2 липня прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину постачань ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах.

Згідно з інформацією NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет. Це рішення стало наслідком службової записки, в якій він доручив переглянути арсенали боєприпасів. Постачання можуть бути затримані до завершення поточної оцінки.

Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень про зупинку або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Українська сторона вже запросила телефонну розмову з американськими колегами для уточнення деталей.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на робочих рівнях триває з’ясування всіх деталей щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів протиповітряної оборони.