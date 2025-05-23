Суд США призупинив заборону на іноземних студентів Гарварду

Як зазначає офіційний документ Harvard University про позов до адміністрації Трампа щодо заборони прийому іноземних студентів, доступний за посиланням Harvard University

Федеральний суд США ухвалив рішення про тимчасове призупинення наказу адміністрації Дональда Трампа, який забороняв Гарвардському університету приймати іноземних студентів на навчальний рік 2025–2026. Цю заборону оголосив Департамент внутрішньої безпеки США (DHS), що викликало значний резонанс у навчальному закладі.

Наступне слухання, на якому розглядатимуть можливість продовження заборони, заплановане на 29 травня. Це вже другий позов Гарварду проти адміністрації Трампа, в якому відповідачами виступають DHS, Департамент юстиції та Державний департамент. Університет звинувачує уряд у політичному тиску та втручанні в академічну незалежність.

Скасування права Гарварду на навчання іноземних студентів викликало обурення серед адміністрації університету. У суді Гарвард оскаржує наказ, який призупиняє сертифікацію програми для міжнародних студентів та учасників обмінних програм, що стосується близько 7000 іноземних студентів, серед яких є й українці.

Президент Гарварду Алан Гарбер підкреслив, що дії уряду є продовженням спроб помсти за незгоду університету відмовитися від академічної незалежності, зокрема в питаннях контролю над навчальними програмами та складом викладачів і студентів.

Пропозиція DHS перевести студентів до інших американських університетів не підходить для українців, які можуть навчатися лише за повного фінансового забезпечення Гарвардом. Студентка університету зазначила, що в США немає аналогічного рівня фінансування, як у Гарварді.

Випускники Гарварду, які мають право працювати в США за студентською візою, також висловлюють занепокоєння. За позовом, таких віз наразі щонайменше дві тисячі. Відомі випадки, коли американські компанії відсторонили випускників від роботи через невизначеність із візовим статусом.

Одна з випускниць українського походження розповіла, що у разі втрати візи та дозволу на роботу їй загрожує неоплачувана відпустка, переведення до офісу в іншій країні або звільнення. Американські роботодавці радять студентам на візі не подорожувати, через що вона скасувала поїздку до України.

Гарвард оскаржує вимоги DHS надати детальні звіти про порушення міжнародними студентами за останні п’ять років, включаючи електронні записи, аудіо- та відеодокази, а також інформацію про всі протести на території кампусу. Університет вважає ці вимоги незаконними та такими, що порушують державне регулювання.

Анонімний професор Гарварду висловив співчуття студентам, чиє життя опинилося в хаосі, і наголосив на важливості збереження відкритості країни для талановитих іноземців, які сприяють розвитку технологій та економіки США.

Очільниця DHS Крісті Ноем обґрунтувала вимоги тим, що кампус нібито “вороже налаштований до єврейських студентів” і пропагує симпатії до ХАМАС. Вона надала університету 72 години на виконання вимог, попередивши про адміністративні та кримінальні наслідки у разі фальсифікації даних.

Гарвард у позові наголошує на своїх правах, гарантованих Першою поправкою Конституції США, і відмовляється підкорятися спробам уряду контролювати навчальну програму та ідеологію викладачів і студентів.

Президент Гарварду Алан Гарбер у листі назвав дії адміністрації Трампа “деструктивними” і необґрунтованими, підкресливши, що університет надав DHS тисячі даних про студентів із візою F-1. Протягом понад 70 років Гарвард є сертифікованим федеральним урядом для зарахування іноземних студентів.

У 2024–2025 навчальному році третина студентів Гарварду – це іноземці, а їхні внески становлять значну частку доходів університету. Минулого року Гарвард отримав 1,4 мільярда доларів від оплати навчання та інших зборів, що становить 21% загального операційного доходу.

Університет підкреслює, що без іноземних студентів Гарвард втрачає свою сутність. 14 квітня він офіційно відмовився виконувати вимоги адміністрації щодо контролю управління, прийому та найму персоналу, назвавши їх незаконними та неконституційними, незважаючи на погрози втрати федерального фінансування.

Гарвард також подав до суду через порушення свободи слова, гарантованої Першою поправкою, стверджуючи, що заморожування фінансування є надто широким і здійснене без дотримання належних процедур.