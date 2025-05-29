Федеральний суд США заблокував тарифи Трампа через перевищення повноважень

Про це пише Reuters.

Федеральний суд США ухвалив рішення, яке блокує введення масштабних тарифів, ініційованих президентом Дональдом Трампом. Це сталося після розгляду справи, поданої від імені п’яти малих американських компаній, які імпортують товари з країн, на які планувалося накласти нові мита.

Суд зазначив, що президент перевищив свої повноваження, запровадивши загальні мита на імпорт з країн, які продають у США більше, ніж купують. Суд міжнародної торгівлі, що розташований у Мангеттені, підкреслив, що Конституція США надає виключні повноваження Конгресу для регулювання зовнішньої торгівлі, і ці повноваження не можуть бути замінені президентськими надзвичайними заходами.

Серед позивачів є імпортер вина та алкоголю з Нью-Йорка, а також виробник освітніх наборів і музичних інструментів з Вірджинії. Вони стверджують, що нові мита серйозно вплинуть на їхню здатність вести бізнес.

Цей позов став першим значним юридичним викликом тарифній політиці Трампа, і він є частиною семи судових справ, які оскаржують цю політику, включаючи позови від 13 американських штатів та інших об’єднань малих підприємств.

Деталі тарифів Трампа

2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу тариф становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн передбачено індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі, що викликало занепокоєння серед імпортерів.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складним, але не критичним” викликом.

4 квітня Китай відповів на підвищення мит США, запровадивши тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які набрали чинності 10 квітня. У відповідь на це, 9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, що викликало нову хвилю торговельних напружень.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт досягла 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125%, що додається до 20% тарифу на фентаніл, який був раніше введений проти Китаю.