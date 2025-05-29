Суд США заблокував тарифи Трампа, Маск залишає адміністрацію

Про це повідомляє Reuters.

Федеральний суд у США ухвалив рішення про блокування нових тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, визнавши їх перевищенням президентських повноважень. Суд у Мангеттені підкреслив, що лише Конгрес має право регулювати міжнародну торгівлю, а президент не може скасовувати це право, посилаючись на надзвичайні повноваження. Позов подали п’ять малих підприємств, які імпортують товари з країн, що підпадають під дію нових мит.

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу тариф складав 20%, а для Китаю – 34%. Деяким країнам були призначені індивідуальні ставки.

Американський підприємець Ілон Маск оголосив про свій вихід з адміністрації Трампа. У своєму дописі в соцмережі X він подякував за можливість брати участь у скороченні державних витрат у рамках ініціативи DOGE. Відставка Маска підтверджена Білим домом, і вона стала наслідком його критики законопроєкту щодо держбюджету. Тепер він планує зосередитися на розвитку своїх компаній Tesla та SpaceX.

27 травня Маск висловив незадоволення податковою ініціативою президента, яка призводить до збільшення бюджетного дефіциту. Його участь в адміністрації була тимчасовою, і тепер він офіційно залишає свою посаду.

Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через нові атаки на Україну та закликав до миру. У своєму зверненні в соцмережі X він зазначив, що молиться за всіх постраждалих, особливо за дітей і їхні родини. Понтифік знову закликав до припинення війни та підтримки діалогу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим Папою Римським Левом XIV під час його інтронізації 18 травня 2025 року. Вони провели коротку зустріч у Ватикані, де обговорили важливі питання миру та підтримки України.

Цього тижня працівники “Голосу Америки” можуть отримати повідомлення про скорочення. За даними Politico, це торкнеться близько 800 осіб і фактично призведе до закриття мовника, який працює понад 80 років. Раніше адміністрація Трампа ліквідувала понад 600 контрактних посад і офіційно припинила мовлення у березні 2025 року.

У травні стало відомо, що адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні. Ця будівля внесена до списку “прискореної ліквідації” в рамках зусиль зі скорочення урядової нерухомості.