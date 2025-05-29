Важливі події: скасування тарифів Трампа, відставка Ілона Маска, заклик Папи за Україну

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 29 травня, у світі відбуваються важливі події: суд у США скасував тарифи, запроваджені Дональдом Трампом; Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента; Папа Римський закликав до молитви за Україну; а також існує ймовірність звільнення всіх працівників “Голосу Америки”.

Суд у США скасував тарифи Трампа

Федеральний суд у Мангеттені ухвалив рішення про скасування тарифів, які були введені президентом Дональдом Трампом. Судді визнали, що такі дії перевищують повноваження президента, оскільки регулювання міжнародної торгівлі є виключно компетенцією Конгресу. Позов подали п’ять малих підприємств, які імпортують товари з країн, на які були накладені мита.

Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становило 20%, а для Китаю – 34%. Деякі країни отримали індивідуальні тарифні ставки.

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа

Відомий підприємець Ілон Маск оголосив про свій вихід з адміністрації президента США Дональда Трампа. У своєму дописі в соцмережі X він подякував за можливість працювати над скороченням державних витрат у рамках ініціативи DOGE. Цю інформацію підтвердили джерела в Білому домі.

Відставка сталася після того, як Маск висловив критику щодо законопроєкту про держбюджет. Його роль в адміністрації була тимчасовою, і тепер він планує зосередитися на розвитку своїх компаній Tesla та SpaceX. Напередодні, 27 травня, він також розкритикував податкову ініціативу Трампа, яка призводить до збільшення бюджетного дефіциту.

Папа Римський закликав молитися за Україну

Папа Римський Лев XIV висловив своє занепокоєння через нові атаки на Україну та закликав до миру. У своєму зверненні в соцмережі X він зазначив, що молиться за всіх постраждалих, особливо за дітей та їхні родини. Понтифік знову підкреслив важливість діалогу та закликав до припинення війни.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим Папою Римським під час його інтронізації 18 травня 2025 року у Ватикані, де вони провели коротку, але важливу зустріч.

Можливе звільнення працівників “Голосу Америки”

Цього тижня всі штатні працівники “Голосу Америки” можуть отримати повідомлення про скорочення, що може торкнутися близько 800 осіб. Це фактично означатиме закриття мовника, який працює вже понад 80 років. Раніше мережа подала позов проти адміністрації Трампа, яка ліквідувала понад 600 контрактних посад і офіційно припинила мовлення в березні.

У травні стало відомо, що адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, включивши її до списку “прискореної ліквідації” в рамках зусиль зі скорочення урядової нерухомості.