Суд США скасував тарифи Трампа, Маск пішов, Папа молиться за Україну

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 29 травня, в новинах: суд у США скасував тарифи Дональда Трампа, Ілон Маск оголосив про свою відставку, а Папа Римський закликав до молитви за Україну. Також стало відомо, що цього тижня можуть звільнити всіх працівників “Голосу Америки”.

Федеральний суд США скасував тарифи Трампа

Федеральний суд у Мангеттені ухвалив рішення про скасування масштабних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, визнавши їх перевищенням президентських повноважень. Суд зазначив, що лише Конгрес має право регулювати міжнародну торгівлю, і президент не може скасовувати це право, посилаючись на надзвичайні повноваження. Позов подали п’ять малих компаній, які імпортують товари з країн, що підпадали під дію цих мит.

Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію з 185 країн, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу планувалося мито 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн були передбачені індивідуальні тарифи.

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа

Ілон Маск, відомий американський підприємець, оголосив про свій вихід з адміністрації президента Трампа. У своєму дописі в соцмережі X він подякував за можливість долучитися до зусиль зі скорочення державних витрат у рамках ініціативи DOGE. Відставка була підтверджена Білим домом і сталася на наступний день після критики Маском законопроєкту про держбюджет. Маск планує зосередитися на своїх компаніях Tesla та SpaceX.

Варто зазначити, що 27 травня він висловив незадоволення податковою ініціативою Трампа, яка передбачала збільшення бюджетного дефіциту.

Папа Римський закликав молитися за Україну

Папа Римський Лев XIV висловив своє занепокоєння через нові атаки на Україну та закликав до миру. У своєму зверненні в соцмережі X він зазначив, що молиться за всіх постраждалих, особливо за дітей і їхні родини. Понтифік знову підкреслив необхідність припинення війни та підтримки діалогу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським під час його інтронізації 18 травня 2025 року, де вони провели коротку бесіду у Ватикані.

Можливе звільнення працівників “Голосу Америки”

Цього тижня всі штатні працівники “Голосу Америки” можуть отримати повідомлення про скорочення. За інформацією Politico, це торкнеться близько 800 осіб і фактично призведе до закриття мовника, який існує вже понад 80 років. Мережа вже подала позов проти адміністрації Трампа, яка раніше ліквідувала понад 600 контрактних посад і офіційно припинила мовлення в березні.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, що стало частиною зусиль зі скорочення урядової нерухомості.