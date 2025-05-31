Суд зобов’язав USAGM виплатити фінансування Радіо Свобода за травень

Про це повідомляє Радіо Свобода.

30 травня в Сполучених Штатах окружний суддя задовольнив позов Радіо Свобода проти Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM), зобов’язавши агентство терміново виплатити фінансування за травень. Це рішення стало важливим кроком у боротьбі за фінансову підтримку незалежних медіа.

Суддя Ройс Ламберт відхилив аргументи USAGM, які стверджували, що виплата не є обов’язковою через можливу фінансову підтримку від інших донорів. Він зазначив, що Радіо Свобода не отримала коштів, виділених Конгресом, за травень, оскільки USAGM відмовилася укласти угоду на один місяць.

Ламберт підкреслив, що ситуація залишилася незмінною з моменту, коли суд зобов’язав USAGM виплатити фінансування за квітень.

“Обґрунтування суду, яке виправдовувало рішення щодо квітневого фінансування, застосовується з такою ж силою і зараз.” – Ройс Ламберт

Суддя також зазначив, що Радіо Свобода не очікує отримати фінансування від ЄС до 30 червня, що ставить під загрозу її діяльність.

“Без будь-якого фінансування тим часом Радіо Свобода припинить переважну більшість своєї діяльності до кінця червня”, – йдеться у постанові.

Ламберт додав, що обіцянка отримання фінансування в майбутньому не зможе компенсувати шкоду, яку зазнає Радіо Свобода в даний момент.

“Тому суд робить висновок, що сьогоднішнє рішення є виправданим для запобігання неминучому краху Радіо Свобода.” – Ройс Ламберт

Суддя також зазначив, що загальний позов Радіо Свобода “залишається на розгляді”, і що суд утримався від ухвалення рішення, щоб дати можливість сторонам досягти угоди про грант на 2025 фінансовий рік.

“Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода має отримати виділену виплату за травень, яка зараз прострочена на цілий місяць, щоб продовжувати працювати відповідно до життєво важливих цілей національної безпеки і зовнішньої політики Америки”, – заявив президент Радіо Свобода Стівен Капус.

Фінансові виклики для “Радіо Свобода”

14 березня Трамп підписав указ, що передбачає скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств, включаючи USAGM, яке контролює “Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода” та “Голос Америки”.

У березні Радіо Свобода подало позов, щоб забезпечити отримання близько 77 мільйонів доларів, виділених Конгресом. Федеральний суддя у Вашингтоні тимчасово заблокував спробу закриття Радіо Свобода.

Українська редакція “Радіо Свобода” повідомила про скорочення мовлення через фінансові труднощі. 11 квітня вийшов останній ефір “Свобода.Ранок”, а з 14 квітня планувалося скорочення частини співробітників у Києві та Львові.

10 квітня Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало терміновий запит до суду з проханням зобов’язати USAGM виплатити кошти, призначені Конгресом за квітень. Раніше стало відомо, що у “Радіо Свобода” є кошти на фінансування до кінця березня.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) – незалежна міжнародна інформаційна організація, яка охоплює щотижневу аудиторію в майже 50 мільйонів людей у 23 країнах, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії та Кавказу. Фінансується Конгресом США через USAGM.

“Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода” було засноване у 1950 році як противага ЗМІ, підконтрольним режимам у Радянському Союзі та країнах Варшавського договору.