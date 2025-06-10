Суд відхилив клопотання Ньюсома проти військових рейдів Трампа в Лос-Анджелесі

Як пише медіа ВВС

Федеральний суд у США відхилив термінове клопотання губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, який намагався заборонити Дональду Трампу використання морської піхоти та Національної гвардії для проведення імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі. Це рішення, як повідомляє ВВС, затримує плани Ньюсома, але не позбавляє його можливості продовжити справу в суді.

Суддя окружного суду США Чарльз Брейєр призначив слухання на 12 червня, що дає адміністрації Трампа час для відповіді на клопотання Каліфорнії. У своєму рішенні суд також зазначив, що команда Ньюсома має право подати додаткові аргументи.

10 червня губернатор Ньюсом подав термінове клопотання в рамках свого позову проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що направлення військ до Лос-Анджелеса порушує суверенітет штату Каліфорнія та конституційні права штатів.

“Я щойно подав екстрене клопотання про блокування незаконного розгортання Трампом морської піхоти та Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Трамп налаштовує американських військових проти американських громадян. Суди повинні негайно блокувати ці незаконні дії.” – Ґевін Ньюсом

Ключові моменти нового клопотання

Це термінове звернення є частиною позову, поданого Ньюсомом раніше. У ньому йдеться про те, що Трамп незаконно привласнив повноваження штату та порушив його суверенітет.

“Федеральний уряд нині обертає армію проти американських громадян. Виведення на вулиці бойових підрозділів – це безпрецедентно й загрожує самій суті нашої демократії. Дональд Трамп поводиться як тиран, а не як президент.” – Ґевін Ньюсом

У документі також зазначено, що Міністерство оборони США розширило повноваження Нацгвардії, дозволивши їй затримувати іммігрантів та осіб, яких підозрюють у перешкоджанні роботі правоохоронців, що, на думку позивачів, є порушенням Конституції США.

Адміністрація Трампа поки що не підтвердила ці звинувачення і не розкрила, як саме планує використовувати федеральні війська в Лос-Анджелесі.

У відповідь речник Білого дому зазначив, що Ньюсому слід звернутися до свого генерального прокурора для порушення справи проти протестувальників, які підпалювали майно та грабували бізнеси в місті.

Відповідь Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що використає всі доступні ресурси для негайного придушення насильства та відновлення порядку.

“Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес згорів би дотла.” – Дональд Трамп

Він порівняв протести з лісовими пожежами, які сталися в Лос-Анджелесі у січні.

Передумови протестів щодо імміграції в Лос-Анджелесі

Протести розпочалися 6 червня після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті (Каліфорнія) біля магазину Home Depot сталися нові сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією Associated Press, під час протестів було заарештовано профспілкового лідера за перешкоджання роботі правоохоронців.

Згідно з даними перепису населення, у Каліфорнії значна частина мешканців – латиноамериканці та люди іноземного походження.

Адміністрація Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших федеральних органів у Лос-Анджелесі. Війська будуть розгорнуті на 60 днів, остаточне рішення залишається за міністром оборони США.