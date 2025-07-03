США знизили мита на в’єтнамські товари до 20% у новій торговельній угоді

За даними медіа Reuters

Сполучені Штати Америки оголосили про зниження мит на в’єтнамські товари до 20%, що є значним зменшенням у порівнянні з попередньо запланованим рівнем у 46%. Цю інформацію озвучив Дональд Трамп у середу, під час оголошення про укладення нової торговельної угоди з В’єтнамом, про що повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що товари, які проходять транзитом через В’єтнам з інших країн, підлягатимуть ще вищому митному збору у розмірі 40%. Водночас, В’єтнам отримає можливість імпортувати американські товари без митних зборів.

“Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду із Соціалістичною Республікою В’єтнам.” – Дональд Трамп

Ця угода була анонсована напередодні дедлайну 9 липня, коли адміністрація Трампа планує суттєво підвищити мита на більшість імпортних товарів, що є важливою частиною економічної стратегії колишнього президента.

На даний момент деталі угоди залишаються неясними: не відомо, які саме товари підпадуть під 20-відсотковий тариф, а також чи будуть винятки для окремих продуктів. Питання контролю США за транзитом товарів, виготовлених у Китаї, але маркованих як «Зроблено у В’єтнамі», також залишається відкритим.

В’єтнамський уряд поки що не підтвердив конкретні ставки мита, але повідомив про досягнення домовленості зі США щодо спільної торговельної рамки. Крім того, В’єтнам погодився надати преференційний доступ на свій ринок для американських товарів, зокрема автомобілів з великими двигунами.

Відносини між США та В’єтнамом значно покращилися після запровадження Трампом мит на китайські товари в період з 2017 по 2021 рік. Імпорт з В’єтнаму до США зріс майже втричі – з менше ніж 50 мільярдів доларів у 2018 році до приблизно 137 мільярдів доларів у 2024 році. Водночас експорт США до В’єтнаму зріс лише на 30%, перевищивши 13 мільярдів доларів минулого року.