Міністерство оборони США під шквалом критики через неоднозначну графіку до Дня прапора

Як публікує офіційний акаунт Пентагону в соцмережі Х: Twitter Пентагону

Міністерство оборони США стало об’єктом критики після публікації привітання з Днем прапора на офіційній сторінці Пентагону в соцмережі X. У графіці, що супроводжувала привітання, були зображені елементи, які нагадували два російські прапори, що викликало обурення серед користувачів.

Привітання, опубліковане 14 червня, містило такі слова:

“Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об’єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою.”

Однак дизайн, що включав смуги з обох боків від золотих зірок, викликав асоціації з російськими прапорами, що стало причиною для численних запитань.

Один із користувачів соцмережі запитав:

“Чому Міністерство оборони США розмістило два російські прапори на своїй графіці до Дня прапора? Поясніть мені, будь ласка.”

Штучний інтелект, до якого було адресоване це питання, висловив припущення, що “крихітні російські прапорці” на графіці могли бути результатом помилки дизайнерів, а не свідомим рішенням Міноборони США. Офіційних коментарів з цього приводу поки не надходило.

У коментарях під постом Пентагону користувачі почали активно ділитися мемами, що стосуються цієї неоднозначної ситуації, що ще більше підкреслило обурення та іронію навколо графіки.