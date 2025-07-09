Призупинення постачання зброї Україні: США без повідомлення Білого дому

Про це повідомляє CNN з посиланням на п’ять джерел, знайомих з цим питанням.

Міністр оборони США Піт Гегсет не поінформував Білий дім про призупинення постачання зброї до України, що викликало занепокоєння в адміністрації США. Вони намагаються з’ясувати причини цього рішення та надати пояснення Конгресу і українському уряду. Цю інформацію повідомляє CNN, посилаючись на п’ять джерел, знайомих із ситуацією.

8 липня президент Дональд Трамп заявив, що не несе відповідальності за призупинення поставок. Під час засідання Кабінету, коли його запитали про це рішення, Трамп заперечив і підкреслив, що США продовжать постачати оборонну зброю Україні. На повторне запитання про те, хто санкціонував призупинення, він відповів:

“Я не знаю, чому б вам не сказати мені?” – Дональд Трамп

Це вже друга пауза у постачанні американської зброї до України, ініційована Гегсетом цього року. Перше таке рішення було ухвалене в лютому, але швидко скасоване, згідно з інформацією трьох джерел.

Спеціальний посланник США в Україні, генерал у відставці Кіт Келлог, та державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки, не були проінформовані про призупинення постачання зброї і дізналися про це з новин, за словами високопосадовця адміністрації та двох джерел.

Прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон зазначив:

“Міністр Гегсет забезпечив президенту основу для оцінки постачання військової допомоги та оцінки наявних запасів. Ці зусилля були скоординовані в уряді.” – Кінгслі Вілсон, прес-секретар Пентагону

На запитання, чи повідомив Гегсет Білий дім перед тим, як схвалити призупинення постачання, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт відповіла, що Пентагон провів перевірку,

“щоб забезпечити відповідність усієї підтримки, яка надається всім іноземним державам, інтересам Америки” – Каролін Лівітт, прессекретарка Білого дому

Вона також додала, що Трамп

“прийняв рішення продовжувати надавати оборонну зброю Україні, щоб допомогти зупинити вбивства в цій жорстокій війні” – Каролін Лівітт, прессекретарка Білого дому

Два джерела пояснили, що Гегсет не повідомив Білий дім, оскільки у нього немає

“керівника апарату чи довірених радників навколо нього, які могли б спонукати його краще координувати важливі політичні рішення з міжвідомчими партнерами” – джерела

Невдовзі після того, як Трамп дізнався про призупинення, він наказав Гегсету відновити постачання Україні принаймні частини боєприпасів, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, які є критично важливими для захисту мирних жителів від постійних ракетних та дронових атак з боку Росії.

Багато боєприпасів вже перебувають у Польщі і можуть бути швидко передані до Києва, повідомив високопосадовець адміністрації. Пакет зброї був виділений попередньою адміністрацією і вже був у дорозі до України, коли його було зупинено.

За словами одного з джерел, рішення Пентагону призупинити поставки зброї, включаючи ракети-перехоплювачі Patriot та артилерійські боєприпаси, було ухвалене після того, як Трамп минулого місяця під час поїздки на саміт НАТО попросив Гегсета надати оцінку арсеналів США.

Однак, за словами трьох джерел, Трамп не давав Гегсету конкретних вказівок щодо призупинення постачання зброї Україні в рамках цього перегляду. Ця рекомендація надійшла від заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який давно скептично ставиться до великої військової допомоги США Україні.