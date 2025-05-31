Міністр оборони США про загрозу Китаю та оборонні витрати в Індо-Тихоокеанському регіоні

Згідно з повідомленням Reuters

Піт Геґсет, міністр оборони США, підкреслив, що загроза з боку Китаю є серйозною та закликав країни Індо-Тихоокеанського регіону збільшити витрати на оборону, орієнтуючись на європейський досвід. Ці заяви були зроблені під час азійського безпекового саміту “Діалог Шангрі-Ла”, що проходив у Сінгапурі 30 травня.

“Немає жодних причин применшувати значення цього факту. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою”, – Піт Геґсет

Геґсет також зазначив, що будь-яка спроба Китаю захопити Тайвань призведе до катастрофічних наслідків не лише для регіону, а й для всього світу. Він нагадав, що за адміністрації президента США Дональда Трампа Китай не зможе здійснити вторгнення на Тайвань.

Міністр оборони закликав азійські країни активніше інвестувати в оборонні можливості, зазначивши: “Після кількох поїздок до Європи важко повірити, що я це кажу, але завдяки президенту Трампу азійські союзники мали б узяти за приклад європейські країни”.

Геґсет також запропонував союзникам у Європі зосередитися на безпеці свого континенту, щоб США могли більше уваги приділити загрозі з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також заохотив до активнішої участі союзників в Азії.

Раніше повідомлялося, що США планують збільшити постачання зброї Тайваню в рамках зусиль зі стримування Китаю, який посилює військовий тиск на демократичний острів.

На тому ж саміті президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай про можливе поглиблення залучення НАТО до справ Азії, якщо Пекін не вжене заходів для припинення участі Північної Кореї у війні Росії проти України.