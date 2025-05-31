Делегація США в Україні: безпека, підтримка та санкції проти Росії

Про даними пресслужба Міноборони

Делегація, що складається з представників Республіканської та Демократичної партій США, разом із експертами Інституту Маккейна, відвідала Україну для ознайомлення з безпековою ситуацією та критичними потребами, які можуть бути задоволені за рахунок підтримки Сполучених Штатів.

Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів для американських гостей детальний брифінг, в якому висвітлив актуальні питання безпеки та потреби України, про що повідомила пресслужба Міністерства оборони 31 травня.

Українська сторона надала делегації інформацію про ситуацію на фронті, а також розвідувальні дані щодо планів агресора та розвитку його оборонно-промислового комплексу.

Сергій Боєв акцентував увагу на можливостях українського оборонно-промислового комплексу та підкреслив важливість додаткового фінансування. Він особливо наголосив на потребі в озброєнні американського виробництва, зокрема в системах протиповітряної оборони, бронетехніці, ракетах та боєприпасах.

“Україна, як ніхто, прагне миру, але для його досягнення потрібно бути сильними. Підтримка США вкрай важлива для завершення цієї війни.” – Сергій Боєв

Напередодні представники Конгресу США провели пресконференцію в Києві. Сенатор Річард Блюменталь зазначив, що обидві палати Конгресу готові до запровадження нових санкцій, підкресливши, що затягування рішень президента Трампа щодо Росії “американці не терплять”.

Сенатор Ліндсі Грем також висловився про необхідність закликати європейських союзників знизити граничну ціну на нафту, щоб ускладнити економічну ситуацію для режиму Путіна, який значною мірою залежить від викопного палива.