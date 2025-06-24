Демократи США обмежують повноваження Трампа щодо Ірану

Як пише медіа Reuters

23 червня три демократи з Конгресу США представили резолюцію, що має на меті обмежити повноваження колишнього президента Дональда Трампа у використанні військової сили проти Ірану. Ініціаторами цього кроку стали Джим Хаймс, Грегорі Мікс та Адам Сміт, які підкреслили, що Трамп не мав права ухвалювати рішення про військові дії без схвалення Конгресу та належних консультацій.

“Президенту Трампу не можна дозволити розпочати війну з Іраном чи будь-якою іншою країною без схвалення Конгресу”.

Демократи також зазначили, що дії Трампа виходять за межі простого усунення ядерної загрози, оскільки він відкрито заявляв про намір змінити режим в Ірані, що суперечить офіційній меті операції.

“Президент опублікував у соціальних мережах допис про зміну режиму, що спростовує будь-яке твердження про те, що це була вузькоспеціалізована операція з усунення ядерної загрози”. – Демократичні законодавці США

Для того щоб резолюція набула чинності, вона повинна пройти голосування в обох палатах Конгресу. Водночас деякі республіканці підтримують дії Трампа, вважаючи їх виправданими через терміновість ситуації.

Напередодні, в ніч на 22 червня, американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що ці об’єкти були повністю знищені, а також попередив про можливі масштабніші удари, якщо не відбудуться мирні переговори.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведену операцію. Водночас іранські джерела повідомили, що об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

У відповідь на удари США, 23 червня Іран випустив понад десять ракет по американських військових базах на Близькому Сході, зокрема в Катарі та Іраку. Міністр оборони Катару повідомив про перехоплення ракет системою ППО на авіабазі Аль-Удейд.