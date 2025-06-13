США не причетні до ізраїльських авіаударів по Ірану – Марко Рубіо

Про це пише CNN, цитуючи заяву держсекретаря

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати не мають жодного відношення до нещодавніх ізраїльських авіаударів по ядерних об’єктах Ірану, які відбулися в ніч на 13 червня. Цю інформацію оприлюднила CNN, посилаючись на заяву Рубіо.

“Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні.”

Рубіо також зазначив, що Ізраїль попередив США про необхідність проведення атаки на Іран для власного захисту. Він підкреслив, що адміністрація президента Трампа вжила всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки американських військових і підтримує тісні зв’язки з партнерами в регіоні.

“Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США.” – Держсекретар Марко Рубіо

У ніч на 13 червня ізраїльські військові розпочали повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими установками.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто всіх цілей.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль може очікувати “суворе покарання” за ці напади.

Передумови конфлікту

23 травня Іран і США розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництвом Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив у соцмережах, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Угода 2015 року, укладена між Іраном та шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран почав порушувати її умови, збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, хоча офіційний Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер.