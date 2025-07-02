США переглядають військову допомогу Україні: заяви Пентагону

Про це під час брифінгу 2 липня заявив речник Пентагону Шон Парнелл

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки представило президенту Дональду Трампу нові варіанти військової допомоги Україні. Про це під час брифінгу 2 липня повідомив речник Пентагону Шон Парнелл.

“Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни – Ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони.” – Шон Парнелл, речник Пентагону

Парнелл також зазначив, що ця перевірка проводиться для забезпечення відповідності військової допомоги оборонним пріоритетам США.

“Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу – Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні.” – Шон Парнелл, речник Пентагону

Водночас, за словами речника, проводиться оцінка, які саме боєприпаси і куди надсилаються. Однак він не уточнив, про які види зброї йдеться, коли завершиться цей перегляд, і чи вплине це на інші країни, такі як Ізраїль та Тайвань, які також отримують військову техніку зі США.

Раніше в Білому домі повідомили про призупинення частини поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка або зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України з боку Вашингтона лише заохочуватиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. У МЗС зазначили, що Київ і Вашингтон ведуть консультації на всіх рівнях щодо відновлення постачань озброєнь та шукають взаємовигідні рішення.

У свою чергу, Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США не надходило. Вони зазначили, що наразі спираються на фактичні дані та перевіряють деталі.

Після повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента США військова допомога Києву ще не надавалася, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією попередника Джо Байдена, продовжувало надходити після припинення поставок на початку березня.