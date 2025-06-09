Мобілізація морських піхотинців у Лос-Анджелесі через імміграційні протести

Про це пише CNN з посиланням на трьох обізнаних із ситуацією людей.

У відповідь на протести, що спалахнули в Лос-Анджелесі, понад 700 морських піхотинців з американської бази в Каліфорнії були мобілізовані. Цю інформацію підтвердили три джерела, обізнані з ситуацією.

Морські піхотинці приєднаються до військовослужбовців Національної гвардії, яких президент Дональд Трамп активував у вихідні без попередньої згоди губернатора Каліфорнії або мера Лос-Анджелеса.

“Розгортання повного батальйону морської піхоти є суттєвою ескалацією у використанні Трампом армії як демонстрації сили проти протестувальників, однак, за словами джерел, поки що неясно, яке завдання їм буде доручено в Лос-Анджелесі.” – CNN

Варто зазначити, що морські піхотинці, як і бійці Нацгвардії, не можуть брати участь у правоохоронних заходах, зокрема в арештах, якщо президент не застосує Закон про повстання, що дозволяє використовувати військових для придушення заколоту або збройного опору федеральній владі.

8 червня Північне командування Збройних сил США оголосило, що 500 морських піхотинців з 2-го батальйону 7-го полку отримали наказ готуватися до розгортання. Вже 9 червня весь батальйон був мобілізований.

Згідно з інформацією, 700 морських піхотинців відправлять у Лос-Анджелес до прибуття додаткових військ Національної гвардії. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом раніше оголосив про намір подати позов до суду проти Дональда Трампа за відправку Національної гвардії для придушення протестів, які тривають вже четвертий день.

Губернатор вважає, що дії щодо використання Нацгвардії мали бути узгоджені з керівництвом штату, чого не було зроблено.

Міграційні протести в США

Протести розпочалися ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки, спалахнули нові зіткнення. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією Associated Press, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, значна частина населення Каліфорнії складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про задіяння 2000 службовців Нацгвардії у зв’язку з сутичками, що сталися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають “тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання”.

Військових планують розгорнути на 60 днів, а остаточне рішення залишається за міністром оборони США.