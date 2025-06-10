Витрати на розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі під час міграційних протестів

Про це телеканал NBC News з посиланням на слова помічниці міністра оборони США Піта Гегсета Брін Макдоннелл.

Витрати на розгортання Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі для контролю над міграційними протестами склали близько 134 мільйонів доларів. Цю інформацію оприлюднила помічниця міністра оборони США Піт Гегсета Брін Макдоннелл, повідомляє телеканал NBC News.

Вона підкреслила, що значна частина витрат пов’язана з тимчасовими витратами на відрядження, включаючи проїзд, проживання та харчування військовослужбовців.

Ця інформація стала відповіддю на запитання представника Піта Агілара, демократа з Каліфорнії, який цікавився вартістю розгортання військових для реагування на протести в місті.

8 червня колишній президент Дональд Трамп видав указ про залучення військових для придушення протестів, оскільки демонстранти почали завдавати шкоди будівлям федеральних органів, що, за словами Білого дому, призвело до насильства проти охоронців.

Згідно з даними BBC, з початку протестів було мобілізовано близько 4000 військовослужбовців Національної гвардії, з яких майже 2000 наразі перебувають у Лос-Анджелесі. Трамп також закликав до додаткового залучення ще 2000 військових.

Станом на ранок 10 червня у Лос-Анджелесі затримано понад 50 осіб. Місцева поліція повідомила про 50 арештів за вихідні, тоді як загальна кількість затриманих досягла близько 70, хоча офіційно підтверджено лише 50, за інформацією National Public Radio.

Передумови та перебіг протестів

Протести розпочалися ввечері 6 червня після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у Лос-Анджелесі заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників заворушень. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті, штат Каліфорнія, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки, спалахнули нові зіткнення біля магазину Home Depot. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією Associated Press, під час протестів було заарештовано профспілкового лідера, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Каліфорнія, згідно з даними перепису населення, має значну частку латиноамериканського населення та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 військовослужбовців Національної гвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших федеральних органів, які виконують завдання уряду США. Військових планують розгорнути на 60 днів, а остаточне рішення залишатиметься за міністром оборони США.