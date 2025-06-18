США переміщують авіаносну групу до Середземного моря через конфлікт Ізраїлю та Ірану

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись неназваного американського посадовця і ще двох поінформованих осіб.

Сполучені Штати Америки планують перемістити авіаносну ударну групу, очолювану авіаносцем USS Gerald R. Ford, до східної частини Середземного моря, поблизу Ізраїлю. Це рішення стало відомим завдяки інформації, наданій неназваним американським посадовцем та ще двома поінформованими особами.

Розгортання USS Ford у зоні європейського командування США, яке було заплановане ще наприкінці 2024 року, набуває особливого значення на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Крім того, ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід, і він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього. Авіаносці відіграють важливу роль у демонстрації військової потужності США, здатні швидко реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.

Раніше стало відомо, що після атак на Іран 13 червня, Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням про підтримку у війні з Іраном для ліквідації іранської ядерної програми.

15 червня Трамп заявив, що має намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними. Він також зазначив, що президент Росії Володимир Путін може виступити посередником у цьому процесі.

17 червня американський лідер підкреслив, що прагне “справжнього кінця” іранській ядерній програмі, від якої Тегеран має повністю відмовитися.

Пізніше CBS News повідомив, що Трамп розглядає можливість участі у ударах Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти іранської ядерної програми. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.