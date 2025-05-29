Як повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на відеобрифінгу на YouTube

На брифінгу 29 травня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що президент Дональд Трамп висловив своє розчарування діями Володимира Путіна, зокрема, атаками на Україну, які відбуваються під час переговорів про припинення вогню.

Теммі Брюс зазначила, що Трамп “надзвичайно розчарований” такими вчинками російського лідера, і це вплине на подальші рішення США щодо переговорів з Росією. Вона підкреслила, що думка лідерів вільного світу буде визначати можливість ведення переговорів в умовах, коли тривають бойові дії. “У такій ситуації нам доведеться приймати рішення щохвилини”, – додала вона.

Відповідаючи на запитання про участь США в наступних раундах переговорів між Україною та Росією, Теммі Брюс зазначила, що наразі немає конкретної інформації. Проте вона висловила сподівання, що переговори у Стамбулі все ж відбудуться.

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що другий раунд переговорів запланований на 2 червня в Туреччині. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва ще не отримала офіційної відповіді на цю пропозицію.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило підтвердив, що підготовка до наступних переговорів триває, але команда для переговорів ще не сформована.

Переговори у Стамбулі: деталі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше був головою переговорної групи у 2022 році, разом із заступниками голів МЗС і Міноборони РФ та начальником Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри, а також узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню. Сторони також погодилися “принципово” провести ще одну зустріч.

Водночас стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога стала передумовою для режиму припинення вогню. Крім того, російська делегація заявила, що Росія готова вести війну роками.