Посольство США в Ізраїлі призупиняє роботу через загострення безпеки

Як повідомляється на офіційному сайті Посольства Сполучених Штатів у Ізраїлі

Посольство США в Єрусалимі та консульство в Тель-Авіві призупиняють свою діяльність до 20 червня через загострення безпекової ситуації, викликаної обстрілами з Ірану. Цю інформацію підтвердили на офіційному сайті американської дипломатичної установи в Ізраїлі.

У заяві департаменту зазначено:

“З огляду на ситуацію з безпекою та відповідно до вказівок Командування внутрішніх військ Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде закрите з середи 18 червня до п’ятниці 20 червня. Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві.”

Представники посольства також повідомили, що наразі не отримували запитів від громадян США щодо допомоги у виїзді з Ізраїлю.

“Державний департамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним громадянам США виїхати з кризових зон. Ми попередимо громадян США, якщо з’явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду.” – Посольство США в Ізраїлі

Американцям рекомендують зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program для отримання актуальних оновлень про безпекову ситуацію.

Крім того, міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона наразі закритий, а морські порти Ізраїлю тимчасово не працюють. Проте наземні пункти пропуску до Йорданії залишаються відкритими з таким графіком на 18 червня:

Міст Алленбі (Кінг Хусейн): 08:00–14:30;

Північний перехід (Річка Йордан/Міст Шейх Хусейн): 08:30–14:30;

Південний перехід (Іцхак Рабін/Ваді-Арава): 08:00–20:00.

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних місій у світі та призупинення консульських послуг. Для ізраїльтян, які перебувають за кордоном, доступна онлайн-форма для повідомлення про своє місцезнаходження та статус.

Ці події стали наслідком початку 13 червня повітряної операції Армії оборони Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Біньямін Нетаньягу

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових військових об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Кілька країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.