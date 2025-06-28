США скасували захист від депортації для гаїтян та призупинили прийом заявок U4U

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про скасування захисту від депортації для понад півмільйона гаїтян. Це рішення є частиною політики адміністрації Трампа, яка намагається позбавити мігрантів легального статусу та сприяти їх депортації. Про це повідомляє Reuters.

З 2 вересня 2025 року буде припинено дію тимчасового захисту від депортації (Temporary Protected Status, TPS) для приблизно 521 тисячі гаїтян. Раніше цього року Ноем вже скоротила термін дії програми. У лютому вона також ініціювала припинення TPS для близько 350 000 венесуельців, а також для тисяч громадян Афганістану та Камеруну.

Речник Міністерства зазначив, що умови на Гаїті тепер дозволяють людям безпечно повернутися, проте не пояснив, які саме зміни відбулися, щоб зменшити ризики для повертаючихся.

“Ситуація на Гаїті покращилася настільки, що громадяни Гаїті можуть безпечно повернутися додому.” – Речник Міністерства внутрішньої безпеки США

Прихильники продовження захисту від депортації вважають, що ситуація на Гаїті не дозволяє безпечно повертатися. Вибори в країні не проводилися з 2016 року, а столиця Порт-о-Пренс фактично контролюється озброєними бандами.

25 січня 2025 року стало відомо, що Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, включаючи важливу ініціативу U4U (Uniting for Ukraine), що надає можливість в’їзду для українців.

Прийом нових заявок від українців призупинено до тих пір, поки Служба громадянства та імміграції США не розгляне всі вже подані запити.

29 травня Федеральний суд у Массачусетсі зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа відновити обробку заяв на імміграційні пільги, включаючи дозвіл на роботу та зміну статусу для іноземців, які в’їхали до США через гуманітарні програми, зокрема через ініціативу Uniting for Ukraine (U4U).