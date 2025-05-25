Кіт Келлог засудив масовані ракетні удари Росії по Києву

Як повідомляє акаунт Twitter Кіта Келлога

Кіт Келлог, спецпредставник президента США, висловив свою стурбованість у зв’язку з нещодавніми масованими ударами Росії по Україні, зокрема по Києву, назвавши їх ганебними. У своєму пості в соціальній мережі X (Twitter) він рішуче засудив ці атаки, підкресливши, що вони є жорстким порушенням міжнародних норм.

«Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей у їхніх домівках вночі є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, які були створені для захисту невинних. Ці напади є ганебними. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз», – зазначив Келлог.

У ніч на 24 травня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, використавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М/KN-23» та близько 250 безпілотників. Основною мішенню став Київ, де внаслідок обстрілів постраждали 14 осіб. Також було зафіксовано пошкодження в шести районах міста через уламки збитих дронів та ракет.

Наступної ночі, 25 травня, Росія провела комбінований удар, використавши 367 засобів повітряного нападу. Серед них було 9 балістичних ракет «Іскандер», 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилата ракета Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони України знищили 45 крилатих ракет і 139 безпілотників, а також зафіксували втрати ворога, які включають 2 авіаційні ракети та 127 дронів.

За останніми даними, внаслідок цих атак загинули 12 людей, а ще 60 отримали поранення.