Кіт Келлог про заяви Пєскова: безпідставні та орвеллівські

Як повідомляє пост у соцмережі X американського політика Кіта Келлога

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, висловився щодо нещодавніх коментарів Дмитра Пєскова, які стосуються затримки мирних переговорів. Він назвав ці заяви безпідставними та охарактеризував їх як “орвеллівські”.

Цю думку Келлог висловив у своїй публікації в соціальній мережі X.

“Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвеллівськими. Заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп був послідовним і непохитним у досягненні прогресу для припинення війни.” – Кіт Келлог

Келлог також закликав до термінового припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів, підкресливши, що “Росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні”.

27 червня Володимир Путін, президент Росії, заявив про готовність російської сторони до третього раунду переговорів з Україною, який має відбутися в Стамбулі, де проходили й попередні зустрічі.

29 червня речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що динаміка переговорів між Києвом і Москвою значною мірою залежить від позиції України та ефективності посередництва Вашингтона, про що повідомила російська державна агенція ТАСС.

30 червня Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, відреагував на заяву Пєскова, назвавши її черговою маніпуляцією, яка супроводжується ракетними ударами по українських містах. Він підкреслив, що “Кремль імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни”.

Напередодні глава української переговорної делегації та міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що після завершення обговорень “гуманітарних питань” Київ прагне перейти до теми зустрічей на рівні лідерів.

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. Ці переговори тривали понад годину, і за їх результатами сторони домовилися про обміни полоненими, які тривають, а також про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових, що вже завершено.