Кіт Келлог спростував заяви про перемир'я в Україні

Як повідомляє Twitter-акаунт генерала Кейта Келлога

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, спростував інформацію, що з’явилася в російських ЗМІ, про його нібито обіцянку Олександру Лукашенку вплинути на зупинку ударів Збройних сил України по території Росії. Цю заяву Келлог зробив у своєму пості в соціальній мережі Х.

Він зазначив, що цитата, яку приписують йому, була вирвана з контексту.

“Цю цитату вирвано з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження дій Києва було обумовлене відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів щодо продовження Україною війни поза межами повного припинення вогню.” – Кіт Келлог

1 липня Лукашенко заявив, що під час переговорів з Келлогом він озвучив позицію президента Росії Володимира Путіна щодо можливого перемир’я в Україні. За словами білоруського лідера, Путін нібито готовий до перемир’я за умови зупинки атак на російські міста.

“Це позиція, яку я доніс до американців. І я говорю: що в цьому поганого? Ми працюватимемо, каже (Келлог – ред.), у цьому напрямі.” – Олександр Лукашенко, агентство “Белта”

Раніше Келлог повідомляв, що під час свого візиту до Білорусі та зустрічі з Лукашенком обговорював війну, розв’язану Росією проти України, а також зусилля президента США Дональда Трампа щодо її припинення.

Цікаво, що на фоні візиту Кела Келлога до Мінська білоруська влада звільнила з в’язниці опозиціонера Сергія Тихановського та ще 13 політв’язнів.