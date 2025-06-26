США сподіваються на мирну угоду з Іраном та завдають ударів по ядерних об’єктах

Про це Стів Віткофф повідомив інтерв’ю виданню CNBC

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу, Стів Віткофф, висловив надію на укладення всебічної мирної угоди з Іраном. Він підкреслив, що наявність ядерної зброї у Ірану є неприпустимою, оскільки це може призвести до дестабілізації регіону.

Віткофф поділився своїми думками в інтерв’ю CNBC, повторивши слова президента Дональда Трампа про те, що припинення вогню зупинило військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном на 12 днів.

“Ми сподіваємось на всеосяжну угоду щодо миру. Для цього є всі знаки. Іранці контактують з нами, ми впевнені, що вони готові.” – Стів Віткофф

Водночас він зазначив, що майбутня угода не охоплюватиме ядерну програму Ірану.

“Іран не може мати ядерну зброю. Іран не може збагачувати уран. Це дестабілізує весь регіон, бо тоді всі захочуть ядерну зброю. Ми не могли це допустити й не допустимо цього.” – Стів Віткофф

Віткофф також додав, що Іран може використовувати атомну енергію, але збагачення урану для створення зброї є “червоною лінією”.

25 червня, під час саміту НАТО в Гаазі, президент Трамп заявив про можливість укладення нової угоди з Іраном, яка стосуватиметься всебічного миру.

“Наступного тижня ми можемо підписати угоду з Іраном. Вони воювали, вони програли. Угода мала бути про ядерну зброю, але ми підірвали ядерні обʼєкти Ірану. Тому чи буде угода – мене не обходить. Але ми можемо мати її.” – Дональд Трамп

Ця заява пролунала на фоні загострення напруженості на Близькому Сході та спроб окремих країн відновити дипломатичні переговори щодо ядерної програми Ірану.

Удар США по ядерних об’єктах Ірану

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп зазначив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і всі об’єкти були повністю знищені.

“Якщо Тегеран не піде на мир – майбутні удари будуть набагато масштабнішими.” – Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку США за ці удари. Водночас іранське державне телебачення повідомило, що об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

Раніше, 13 червня, Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдаючи ударів по десятках цілей, включно з об’єктами збагачення урану та військовими базами.

Прем’єр Нетаньягу заявив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, тоді як Вашингтон закликав Тегеран до переговорів.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу радіологічну небезпеку для місцевих жителів через атаки на ядерні об’єкти Ірану.