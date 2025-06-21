Візит Кіта Келлога до Білорусі: зустріч із Лукашенком та перспективи миру в Україні

Про це білоруське державне агентство Белта

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, здійснив візит до Білорусі, де зустрівся з Олександром Лукашенком, який не визнається багатьма країнами як легітимний президент. Цю інформацію підтвердило білоруське державне агентство Белта, проте офіційних коментарів з боку США поки що не надходило.

Цей візит став першим для високопосадовця США в Білорусі після виборів та протестів 2020 року. Лукашенко, коментуючи зустріч, зазначив, що вона викликала значний резонанс у медіа.

“Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і говорити про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки” – Олександр Лукашенко

У відповідь Кіт Келлог підкреслив, що його зустріч з Лукашенком є реакцією на “небезпечні часи” та численні кризи, які потребують уваги.

“Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими” – Кіт Келлог

Цей візит відбувся на фоні переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, які наразі зазнають труднощів. У приватних бесідах Келлог висловив сподівання, що його поїздка може стати першим кроком до відновлення мирних переговорів, спрямованих на зупинку війни, що триває між Росією та Україною.