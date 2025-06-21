Візит Кіта Келлога до Білорусі: зустріч із Лукашенком та перспективи миру в Україні

Про це білоруське державне агентство Белта
Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, здійснив візит до Білорусі, де зустрівся з Олександром Лукашенком, який не визнається багатьма країнами як легітимний президент. Цю інформацію підтвердило білоруське державне агентство Белта, проте офіційних коментарів з боку США поки що не надходило.
Цей візит став першим для високопосадовця США в Білорусі після виборів та протестів 2020 року. Лукашенко, коментуючи зустріч, зазначив, що вона викликала значний резонанс у медіа.
“Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і говорити про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки”
У відповідь Кіт Келлог підкреслив, що його зустріч з Лукашенком є реакцією на “небезпечні часи” та численні кризи, які потребують уваги.
“Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими”
Цей візит відбувся на фоні переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, які наразі зазнають труднощів. У приватних бесідах Келлог висловив сподівання, що його поїздка може стати першим кроком до відновлення мирних переговорів, спрямованих на зупинку війни, що триває між Росією та Україною.
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