Кіт Келлог про НАТО, Росію та мирні переговори України

Про це Келлог сказав в інтерв’ю ABC News

Кіт Келлог, спеціальний представник США з питань України, висловив свою думку щодо занепокоєння Росії стосовно можливого розширення НАТО на схід. Він зазначив, що це занепокоєння є «справедливим», але підкреслив, що США не планують обговорювати вступ України до альянсу. Ці коментарі Келлог зробив під час інтерв’ю для ABC News.

«Ми неодноразово піднімали це питання. Вступ України до НАТО не є темою для обговорення, і ми не єдині в цьому. Для того, щоб Україна могла стати членом НАТО, необхідно одностайне рішення всіх 32 країн-членів Альянсу», – зазначив він.

Келлог також акцентував, що Росія підніматиме це питання не лише щодо України, а й Грузії та Молдови. «Росія говорить про Україну, а ми відповідаємо, що можемо зупинити розширення НАТО, яке наближається до їхніх кордонів. Але це рішення президента, а не моє», – пояснив він, коментуючи вимоги РФ.

Він висловив сподівання на те, що переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським можуть призвести до позитивних результатів і зупинити насильство.

Раніше три джерела в Росії повідомили, що Путін вимагає «письмового» зобов’язання від західних держав не розширювати НАТО на схід, що фактично означає виключення України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік з можливих членів альянсу.

Дональд Трамп раніше заявляв, що Путін не має наміру завершувати війну проти України, а ситуація в Україні «стане яснішою у найближчі два тижні».

28 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що Росія не зірве заплановані мирні переговори і надасть свої пропозиції для обговорення.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що другий раунд переговорів запланований на 2 червня в Туреччині, але речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва ще не отримала відповіді на цю пропозицію.

Володимир Зеленський 28 травня повідомив, що Росія обіцяла надати «меморандум» з умовами, за яких РФ готова завершити війну після обміну у форматі «1000 на 1000».

Ігор Брусило, заступник голови Офісу президента України, додав, що підготовка до наступних переговорів з Росією триває, хоча переговорна команда ще не сформована.

Келлог також зазначив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати аналогічний документ, який в РФ називають «меморандумом».

Переговори України та Росії у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський, який вже очолював переговори у 2022 році.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. В результаті зустрічі сторони досягли кількох домовленостей, зокрема:

обмін по 1000 полонених з кожного боку для зміцнення довіри;

узгодження письмових пропозицій щодо умов можливого припинення вогню;

принципова згода на проведення ще однієї зустрічі.

Проте Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога стала передумовою для режиму припинення вогню, а російська делегація заявила про готовність вести війну роками.