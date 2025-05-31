Відповідь ХАМАСу на пропозицію США щодо припинення вогню – реакція Стів Віткоффа

Про це повідомляє Офіс Спеціального посланника з питань Близького Сходу в соцмережі X

Стів Віткофф, спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу, висловився про відповідь ХАМАСу на американську пропозицію щодо припинення вогню, назвавши її “абсолютно неприйнятною”. Він зазначив, що така реакція лише віддаляє сторони від можливості досягнення мирних домовленостей. Цю інформацію оприлюднив Офіс Спеціального посланника в соціальній мережі X.

Віткофф підкреслив, що отримана відповідь ХАМАСу не відповідає очікуванням і не сприяє прогресу у переговорах.

“ХАМАС повинен прийняти рамкову пропозицію, яку ми висунули як основу для непрямих переговорів, які ми можемо розпочати негайно вже наступного тижня.” – Стів Віткофф

За словами Віткоффа, єдиний шлях досягти 60-денного припинення вогню полягає в прийнятті цієї пропозиції. Угода передбачає повернення частини заручників та тіл загиблих, а також проведення непрямих переговорів для досягнення постійного миру.

Того ж дня ХАМАС офіційно відповів на американську пропозицію, висунувши свої умови до Ізраїлю. Угрупування заявило, що будь-яка угода має включати повне завершення війни, виведення ізраїльських військ з палестинських територій та забезпечення гуманітарної допомоги.

Ця відповідь стала реакцією на план, запропонований Стівом Віткоффом, який передбачає звільнення 10 живих заручників та передачу тіл 18 загиблих в обмін на звільнення невизначеної кількості палестинських ув’язнених.

Основні умови пропозиції угоди про припинення вогню

Згідно з планом Віткоффа, передбачається 60-денне припинення вогню, під час якого ХАМАС має звільнити 28 ізраїльських заручників (як живих, так і загиблих) в обмін на звільнення 1 236 палестинських ув’язнених та передачу тіл 180 загиблих палестинців.

ХАМАС зазначив, що їхня відповідь була результатом внутрішніх консультацій і не вимагала суттєвих змін до пропозиції, хоча палестинський чиновник вказав на деякі запропоновані поправки.

Ізраїль поки що не дав офіційної відповіді на цю пропозицію, хоча прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше висловлював умовну згоду на план. Ізраїль наполягає на тому, що ХАМАС має повністю роззброїтися та звільнити всіх заручників перед завершенням конфлікту.

Попередні спроби досягти припинення вогню зазнали невдачі через розбіжності в умовах: Ізраїль вимагає повного роззброєння ХАМАС та звільнення всіх заручників, тоді як ХАМАС наполягає на виведенні ізраїльських військ та офіційному завершенні конфлікту.

Що відомо про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС та Ізраїль погодилися на 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. За її словами, премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав проєкт угоди до того, як документ передали угрупуванню ХАМАС.

У Білому домі підкреслили, що переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.

Тоді ж Нетаньяху запевнив сім’ї заручників, що готовий ухвалити угоду про припинення вогню і звільнення заручників у Газі, запропоновані спецпредставником США Стівом Віткоффом. ХАМАС взяв час на вивчення проєкту.

Проте раніше Нетаньяху заявляв, що Ізраїль “нізащо не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнуто угоди про звільнення більшої кількості заручників.

26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх утримуваних ізраїльських заручників і укласти перемир’я з Ізраїлем на п’ять років.

Ізраїль стверджує, що в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.