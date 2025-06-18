Кіт Келлог готує візит до Білорусі для мирних переговорів щодо України

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з президентом Олександром Лукашенком. Цю інформацію підтвердили чотири джерела, знайомі з ситуацією.

Візит Келлога відбудеться на фоні переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, які наразі зазнають труднощів. Хоча деталі зустрічі поки що не розголошені, два джерела повідомили, що Келлог у приватних бесідах зазначав, що

“ця поїздка може стати першим кроком до початку мирних переговорів, щоб зупинити війну Росії проти України”.

Держдепартамент США та білоруське посольство у Вашингтоні не коментують цю інформацію, так само як і Келлог та Білий дім не відповіли на запити. Зазначається, що такі візити зазвичай вимагають ретельної підготовки, тому можливі зміни або скасування в останній момент. Якщо зустріч все ж відбудеться, Келлог стане найвищим посадовцем США, який відвідає Білорусь за останні роки.

Переговори у Стамбулі та російський “меморандум”

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовилися про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Крім того, російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, який містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Зокрема, росіяни висунули такі вимоги: