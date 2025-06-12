США та Іран обговорюють ядерну угоду: переговори в Омані

Про це повідомив Reuters

Спеціальний посланець США Стів Віткофф має намір зустрітися з міністром закордонних справ Ірану для обговорення реакції Тегерана на нещодавню пропозицію Вашингтона щодо ядерної угоди. Цю інформацію підтвердив представник США, повідомляючи про зустріч, яка запланована на неділю в Омані.

У середу Дональд Трамп зазначив, що американські війська залишають Близький Схід, оскільки “це може бути небезпечне місце”. Він також висловив сумніви щодо можливості Ірану погодитися на зупинку збагачення урану в рамках ядерної угоди з США.

Іран, у свою чергу, неодноразово заявляв про відсутність наміру створювати ядерну зброю, підкреслюючи, що його метою є лише розвиток атомної енергії та інших мирних проектів.

Під час свого першого терміну президентства Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року, укладеної між Іраном та світовими державами, яка обмежувала збагачення урану в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Передумови переговорів

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництвом Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив на платформі Х, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Угода 2015 року, укладена між Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що вже наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За даними МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми.