США евакуюють персонал з Близького Сходу через напруженість з Іраном

Про це повідомили американські чиновники та джерела, знайомі з ситуацією, пише CNN.

У середу Державний департамент і Міністерство оборони США розпочали організацію виїзду другорядного персоналу з кількох об’єктів на Близькому Сході. Цю інформацію підтвердили американські чиновники та джерела, знайомі з ситуацією.

Причини раптової зміни позиції поки що не зовсім зрозумілі, але представник оборонного відомства зазначив, що Центральне командування США (CENTCOM) уважно стежить за зростанням напруженості в регіоні.

Представник Білого дому також повідомив, що президент Дональд Трамп в курсі переміщення персоналу.

Хоча точні причини підвищеної загрози наразі не розголошуються, ці дії відбуваються на фоні ескалації напруження між Іраном та Ізраїлем, в той час як адміністрація Трампа продовжує намагатися укласти нову ядерну угоду з Тегераном.

Міністр оборони США Піт Гегсет дозволив добровільний виїзд членів сімей американських військових з об’єктів у всьому регіоні, що підтвердив один із посадовців.

У зв’язку з напруженою ситуацією командувач CENTCOM генерал Майкл Курілла скасував свій виступ, запланований на четвер перед комітетом Сенату.

Окрім того, один з американських посадовців повідомив, що Держдепартамент готує розпорядження про виїзд другорядного персоналу з посольств США в Іраку, Бахрейні та Кувейті. Представник уряду Іраку зазначив, що переміщення персоналу не пов’язане з безпековою ситуацією в країні.

Раніше президент Трамп в інтерв’ю висловив сумніви щодо можливості укладення ядерної угоди з Іраном, припустивши, що Тегеран навмисно затягує процес.

Передумови ситуації

23 травня Іран і Сполучені Штати розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х повідомив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Угода 2015 року, укладена між Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран з 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що вже наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер.