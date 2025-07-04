США призупинили постачання озброєння Україні: причини та наслідки

Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Міністр оборони США Піт Гегсет ухвалив рішення призупинити постачання озброєння та боєприпасів Україні, посилаючись на нібито “загрозу” для власних запасів боєприпасів. Проте, за інформацією NBC News, ця загроза є безпідставною.

Видання повідомляє, що рішення про зупинку постачань було прийнято особисто міністром Гегсетом, який отримав підтримку від заступника міністра Елбріджа Колбі. Останній виступає за зменшення участі США в Україні та перенаправлення ресурсів на Тихоокеанський регіон для протидії Китаю.

Гегсет дав вказівку Об’єднаному штабу Пентагону провести ревізію запасів боєприпасів. Джерела NBC News, які ознайомлені з результатами оцінки, стверджують, що запаси не є критично низькими. Об’єднаний штаб дійшов висновку, що подальша допомога Україні не призведе до зниження запасів США нижче необхідного рівня для підтримки військової готовності.

Незважаючи на це, адміністрація президента Дональда Трампа підтримала рішення Гегсета про призупинення постачань, посилаючись на оцінку Об’єднаного штабу як обґрунтування цього кроку.

Речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що США “не можуть роздавати зброю всім на світі”.

“Частина нашого завдання полягає в тому, щоб надати президенту систему, яку він може використовувати для оцінки кількості боєприпасів, що у нас є, туди, куди ми їх відправляємо. І цей процес перегляду відбувається прямо зараз і триває.” – Шон Парнелл, речник Пентагону

Конгресмен Адам Сміт, ознайомившись з оцінкою запасів, заявив, що Пентагон “нещиро використовує військову готовність для виправдання припинення допомоги”, вважаючи, що справжня причина полягає у бажанні зменшити американську підтримку Україні.

Деталі призупинення постачань озброєнь Україні

Раніше у Білому домі повідомили про призупинення частини поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка у підтримці оборонних спроможностей України з боку Вашингтона лише заохочуватиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. Київ та Вашингтон активно консультуються щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

Водночас Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Вони зазначили, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють деталі.

Після повторного обрання Дональда Трампа на пост президента США, Вашингтон ще не надавав Києву нової військової допомоги, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення постачань на початку березня.