США ухвалили законопроєкт Трампа з податковими пільгами та оборонними витратами

Про це повідомляє CNN.

Палата представників США завершила розгляд і ухвалила законопроєкт “Великий прекрасний закон”, ініційований Дональдом Трампом. Цей крок став результатом тривалих дебатів, а напередодні документ отримав підтримку Сенату.

Законопроєкт отримав необхідну підтримку у 218 голосів “за”, хоча двоє республіканців проголосували проти, разом з усіма демократами.

Згідно з інформацією CNN, ухвалення цього закону стало першим значним досягненням Трампа під час його другого терміну. Після затвердження обома палатами Конгресу, документ буде направлено на підпис президенту.

Ключові аспекти податкового законопроєкту

1 липня 2025 року Сенат США ухвалив 940-сторінковий законопроєкт “One Big Beautiful Bill”, який є важливою ініціативою адміністрації Трампа. Цей документ передбачає значні податкові пільги, скорочення соціальних програм, збільшення витрат на оборону та підвищення стелі державного боргу.

3 липня Палата представників також підтримала законопроєкт після тривалих обговорень і направила його на підпис президенту.

Основні положення закону

Податкові зміни: законопроєкт робить податкові пільги для бізнесу та сімей постійними, скасовує податки на чайові та понаднормову оплату, а також вводить нові податкові кредити й відрахування, зокрема для американських автовиробників.

Скорочення соціальних програм: передбачено зменшення фінансування Medicaid, програм допомоги з харчування (SNAP) та інших. За прогнозами Бюджетного управління Конгресу, до 2034 року понад 12 мільйонів американців можуть втратити медичну страховку.

Оборонні витрати та імміграція: $170 мільярдів виділено на зміцнення кордону та посилення контролю за імміграцією, а також $160 мільярдів на оборону, включаючи проєкт нової системи протиракетної оборони “Golden Dome”.

Фінансові аспекти: підвищення стелі державного боргу на $5 трлн, з очікуваним зростанням дефіциту бюджету на $3,3 трлн протягом наступних 10 років.

Ця новина продовжує розвиватися…