22 травня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, ініційований президентом Дональдом Трампом, відомий як “One Big Beautiful Bill”. Цей документ передбачає значне зниження податків, посилення контролю за міграцією та збільшення оборонного бюджету. Про це повідомляє американська преса.

Законопроєкт включає продовження податкових пільг, які були запроваджені під час першого терміну Трампа, а також нові ініціативи, такі як скасування податків на чайові та оплату понаднормових годин. Крім того, в документі закладено сотні мільярдів доларів на оборонні потреби та інші пріоритети адміністрації. Раніше вже обговорювалися основні цілі Трампа на його другий термін.

Проте, за оцінками незалежного Бюджетного управління Конгресу (CBO), реалізація цього законопроєкту може призвести до збільшення державного боргу США на 2,4 трильйона доларів протягом наступних десяти років. Щоб частково компенсувати ці витрати, пропонується скоротити понад трильйон доларів на соціальні програми, включаючи допомогу малозабезпеченим, а також майже 500 мільярдів на медичне страхування для людей похилого віку (Medicare). Рішення було ухвалено з мінімальною більшістю голосів – 215 “за”, 214 “проти” та один утримався.

Згідно з прогнозами CBO, ці скорочення можуть позбавити медичної допомоги до 8,7 мільйона американців, а загальна кількість незастрахованих громадян зросте на 7,6 мільйона протягом десятиріччя.

Очікується, що Сенат суттєво перегляне цей законопроєкт. Навіть серед республіканців існують розбіжності щодо окремих положень, зокрема, щодо обсягів скорочень соціальних програм. Адміністрація Трампа наполягає на якнайшвидшому ухваленні законопроєкту. Напередодні голосування Трамп закликав консервативних республіканців підтримати документ, назвавши відхилення “найбільшим зрадництвом”.

“One Big Beautiful Bill” є політичною ініціативою Дональда Трампа, яка об’єднує його податкові, міграційні та бюджетні пріоритети. Попередні великі податкові реформи Трампа, ухвалені у 2017 році, суттєво знизили корпоративні податки і стали однією з найбільш спірних частин його економічної політики. Критики зазначали, що ці реформи збільшили дефіцит бюджету без значного впливу на середній клас.