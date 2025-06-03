Спікер Палати представників США підтримує посилення санкцій проти Росії

Про це повідомляє New York Post

Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, висловив свою підтримку ідеї посилення санкцій проти Російської Федерації у відповідь на її агресивні дії в Україні. Цю інформацію оприлюднило видання New York Post.

Джонсон підкреслив:

“Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили санкції проти Росії якомога суворіше. І я прихильник цього.” – Майк Джонсон

Підтримка спікером законопроєкту про санкції проти російського режиму відбувається на фоні двопартійних ініціатив у Сенаті, які спрямовані на введення жорстких обмежень проти РФ.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій у разі зриву мирних переговорів з боку Кремля щодо України.

Цей документ містить як первинні, так і вторинні санкції, зокрема, 500% тарифи на імпорт російської нафти та її похідних продуктів з країн, які продовжують їх купувати.

18 травня держсекретар Марко Рубіо повідомив, що уряд США просив законодавців дати час і тимчасово утриматися від нових санкцій, щоб сприяти прогресу у переговорах між Кремлем і Києвом.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не продемонструє готовність вести мирні переговори з Україною “в дусі доброї волі”.