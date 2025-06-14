Міграційні протести в Лос-Анджелесі: затримання ветерана та сутички з поліцією

Про це Reuters.

У Лос-Анджелесі морські піхотинці затримали 27-річного ветерана армії США Маркоса Леао, який є іммігрантом з португальським та ангольським корінням. Чоловік отримав американське громадянство завдяки службі в армії. Як повідомляє Reuters, затримання сталося, коли Леао намагався дістатися офісу Адміністрації у справах ветеранів, перейшовши через огороджену територію федеральної будівлі Вілшира.

Леао пояснив, що не мав наміру порушувати правила і слухався наказів військових, які, ймовірно, помилково прийняли його за учасника протесту. Після затримання його передали співробітникам Міністерства внутрішньої безпеки.

У суботу по всій країні заплановано близько 1800 акцій протесту проти військового параду у Вашингтоні, що приурочений до 250-річчя армії США та збігається з 79-м днем народження Дональда Трампа.

Міграційні протести в США: деталі

Протести розпочалися 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як імміграційні та митні служби заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько “1000 учасників заворушень”, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті, штат Каліфорнія, нові зіткнення сталися біля магазину Home Depot, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у автомобілі прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, значна частина населення Каліфорнії складається з латиноамериканців та людей іноземного походження. У відповідь на сутички, що сталися в Лос-Анджелесі, адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших урядових органів, які виконують федеральні завдання. Їх планують розгорнути на 60 днів, а остаточне рішення залишиться за міністром оборони США.