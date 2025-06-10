Протести в США через міграційні рейди: мобілізація Національної гвардії та морської піхоти

Про це пишуть ВВС, CNN та АР

Протести в США, спричинені міграційними рейдами Міграційної та митної правоохоронної служби, тривають. Четвертий день акцій, що відбулися в понеділок, пройшов значно спокійніше в порівнянні з попередніми днями, згідно з інформацією американських ЗМІ.

Вечірні протести в Лос-Анджелесі, за даними ВВС, здебільшого вщухли, а демонстранти розійшлися до 23:00 за місцевим часом. Газета The Los Angeles Times зазначила, що понеділкові акції були набагато менш напруженими, ніж у неділю.

Згідно з The New York Times, хоча поліція все ще фіксувала окремі випадки напруженості, загалом протести мали більш мирний характер.

Крім Лос-Анджелеса, акції протесту проходили й в інших містах, таких як Сан-Франциско, Санта-Ана (Каліфорнія), а також у Далласі та Остіні (Техас). У Сан-Франциско тисячі людей пройшли маршем, і поліція охарактеризувала ці протести як переважно мирні.

Проте, наприкінці ночі в Сан-Франциско дві невеликі групи відокремилися і вчинили акти вандалізму. Поліція затримала кількох осіб, які відмовлялися виконувати накази правоохоронців.

У відповідь на протести президент США Дональд Трамп наказав розгорнути Національну гвардію та морську піхоту в Лос-Анджелесі. З початку протестів було мобілізовано близько 4000 військовослужбовців Національної гвардії, з яких майже 2000 вже перебувають у місті. У понеділок Трамп закликав додатково залучити ще 2000 військових.

Також понад 700 морських піхотинців, що базуються в Каліфорнії, були мобілізовані і можуть прибути вже у вівторок увечері. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про направлення ще 800 поліцейських для підтримки місцевих правоохоронців.

Ньюсом також висловив намір вжити юридичних заходів проти розгортання військ, назвавши активізацію морських піхотинців у Лос-Анджелесі “божевільною фантазією”.

Протести розпочалися 6 червня після того, як імміграційна служба заарештувала щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило про близько 1000 учасників заворушень, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів і напали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті (Каліфорнія) відбулися нові сутички біля офісу Міністерства внутрішньої безпеки, де поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією Associated Press, під час протестів було затримано профспілкового лідера за перешкоджання роботі правоохоронних органів.

Каліфорнія, за даними перепису населення, має значну частку латиноамериканців та людей іноземного походження, що підвищує соціальну напругу у зв’язку з міграційними рейдами.

Адміністрація президента Трампа оголосила про залучення 2000 військовослужбовців Національної гвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших федеральних служб. Військові будуть розгорнуті на 60 днів, остаточне рішення щодо цього залишається за міністром оборони США.

Reuters та CNN повідомляють, що понад 700 морських піхотинців з американської бази в Каліфорнії були мобілізовані для підтримки Національної гвардії, активованої Трампом без згоди губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.