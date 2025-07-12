США запровадили санкції проти президента Куби через порушення прав людини

Про це повідомляє LeMonde.

11 липня 2025 року Сполучені Штати оголосили про введення безпрецедентних санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля та ряду високопосадовців. Це рішення стало наслідком подій, що відбулися чотири роки тому під час масових антиурядових протестів на острові.

Державний секретар США Марко Рубіо в соціальній мережі Х повідомив, що Державний департамент запровадив візові обмеження для Діаса-Канеля через його участь у жорстоких діях режиму проти кубинського народу. Під санкції також потрапили міністр оборони Альваро Лопес Мієра та міністр внутрішніх справ Ласаро Альберто Альварес Касас.

У заяві Державного департаменту підкреслюється, що санкції введені через грубі порушення прав людини, зокрема, стосовно судових і тюремних чиновників, які були причетні до несправедливих затримань і катувань протестувальників у липні 2021 року.

“Поки кубинський народ страждає від нестачі їжі, води, ліків та електроенергії, режим марнує ці гроші.” – Марко Рубіо

Рубіо також звинуватив кубинську владу у катуваннях дисидента Хосе Даніеля Феррера та вимагав підтвердження його живості. Крім того, до списку заборонених для американців місць додали новий 42-поверховий державний готель у Гавані, щоб запобігти фінансуванню репресій доларами США.

У відповідь на ці дії глава кубинської дипломатії Бруно Родрігес заявив, що США можуть вводити санкції та вести економічну війну, але не зможуть зламати волю кубинського народу та його лідерів.

Антиурядові протести, що відбулися 11-12 липня 2021 року, стали найбільшими з часів революції 1959 року. За участь у них сотні кубинців отримали тривалі терміни ув’язнення, хоча частина з них була звільнена після угоди за посередництва Ватикану, укладеної після тимчасового виключення Куби зі списку країн, що підтримують тероризм.

Протести почалися в Сан-Антоніо-де-лос-Баньос і швидко охопили всю країну. Демонстранти виступали проти економічної кризи, дефіциту товарів і жорстокості влади. Уряд назвав їх “контрреволюціонерами” і звинуватив США у спробах дестабілізації.

“(Сполучені штати – ред.) можуть запровадити міграційні санкції проти революційних лідерів та вести тривалу й нещадну економічну війну проти Куби, але вони не мають можливості зламати волю цього народу чи його лідерів.” – Бруно Родрігес

Аналітики вказують, що ці протести стали наслідком соціального виснаження через економічні кризи та пандемію COVID-19. Влада Куби також обмежувала доступ до інтернету під час заворушень, контролюючи мобільний зв’язок на острові.