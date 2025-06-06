США вводять санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США

5 червня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про введення санкцій проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС). Цю інформацію оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

Санкції стосуються Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

У заяві держсекретаря Марко Рубіо зазначено, що ці судді активно залучені до розслідувань, арештів, затримань або судового переслідування громадян США та Ізраїлю.

“МКС є політизованим і безпідставно заявляє про необмежене право розслідувати, звинувачувати та переслідувати громадян Сполучених Штатів та наших союзників. Це небезпечне твердження та зловживання владою порушують суверенітет і національну безпеку Сполучених Штатів та наших союзників, зокрема Ізраїлю.” – Марко Рубіо

Рубіо також підкреслив, що США вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, а також суверенітету своїх союзників від “незаконних дій” МКС.

Крім того, він закликав країни, які продовжують підтримувати МКС, об’єднатися у боротьбі “з цією ганебною атакою на нашу націю та Ізраїль”.

Варто зазначити, що 7 лютого президент Трамп підписав указ, який запроваджує економічні та візові санкції проти осіб, що беруть участь у розслідуваннях МКС щодо громадян США або їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

Ці рішення були ухвалені на фоні візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона. Раніше МКС видав ордери на арешт Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю та одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС у зв’язку з конфліктом у секторі Газа.