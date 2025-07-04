Про це повідомило Міністерство фінансів США, пише Reuters.

3 липня 2025 року Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на мережу, що займається контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську, а також на фінансову установу, контрольовану “Хезболлою”. Цю інформацію оприлюднило Міністерство фінансів США, повідомляє Reuters.

Згідно з даними американського Мінфіну, мережа компаній, очолювана іраксько-британським громадянином Салімом Ахмедом Саїдом, з 2020 року скуповувала та транспортувала іранську нафту на мільярди доларів, маскуючи її під іракську або змішуючи з нею.

“Міністерство фінансів і надалі націлюватиметься на джерела доходів Тегерана та посилюватиме економічний тиск, щоб позбавити режим доступу до фінансових ресурсів, які живлять його дестабілізаційні дії.” – Скотт Бессент, міністр фінансів США

За інформацією Мінфіну США, компанії та танкери, пов’язані із Саїдом, змішують іранську нафту з іракською, а потім реалізують її західним покупцям через Ірак або Об’єднані Арабські Емірати, використовуючи підроблені документи для обходу санкцій.

Салім Ахмед Саїд контролює компанію VS Tankers, зареєстровану в ОАЕ, хоча формально уникає зв’язків з нею. Раніше ця компанія була відома як Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading (AISSOT) і займалася контрабандою нафти в інтересах іранського уряду та Корпусу вартових Ісламської революції, визнаного США терористичною організацією.

Санкції передбачають заморожування активів осіб і компаній, що потрапили під обмеження, у США, а також забороняють американцям укладати з ними будь-які угоди.

Компанія VS Tankers спростувала звинувачення Міністерства фінансів і заявила, що “вдаватиметься до всіх необхідних правових кроків для захисту своїх інтересів”. Представництво Ірану в Нью-Йорку поки що не надало коментарів.

Крім того, США ввели санкції проти кількох суден, які, за їхніми даними, брали участь у таємних перевезеннях іранської нафти, посилюючи тиск на так званий “тіньовий флот” Ірану.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти кількох високопоставлених посадовців та однієї організації, пов’язаних із фінансовою установою Al-Qard Al-Hassan, що контролюється “Хезболлою”. За даними відомства, ці посадовці проводили фінансові операції на мільйони доларів, які приносили вигоду “Хезболлі”, приховуючи її причетність.

США неодноразово вводили санкції проти експорту іранської нафти через ядерну програму Ірану та фінансування бойових угруповань на Близькому Сході. Нові обмеження, запроваджені 3 липня, сталися після того, як 22 червня США завдали ударів по трьох іранських ядерних об’єктах, включаючи завод зі збагачення урану у Фордо.

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності мирних кроків з боку Тегерана, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль від початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.