США вводять візові обмеження для іноземних посадовців через цензуру американців

Як повідомляє Twitter-акаунт Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про введення нових візових обмежень для іноземних посадовців, які беруть участь у цензурі американців. У своєму повідомленні в соцмережі X він підкреслив, що іноземні органи влади переслідують американців за реалізацію їхнього права на свободу слова.

Рубіо зазначив, що США позбавляють таких осіб “привілею відвідувати” країну. Він акцентував увагу на тому, що свобода слова є основоположною частиною американського способу життя і правом, яке надане кожному з народження. Іноземні уряди не мають права втручатися в це, тому ті, хто намагається підривати це право, не повинні мати можливості відвідувати США.

«Чи це в Латинській Америці, Європі чи в інших регіонах, часи бездіяльності щодо тих, хто порушує права американців, закінчилися», – підкреслив Марко Рубіо. На даний момент неясно, яким чином ці обмеження будуть реалізовані на практиці.

Крім того, раніше в США була запущена програма, яка покриває витрати на повернення додому мігрантів, які нелегально потрапили до країни. Після підтвердження виїзду їм надається одноразова допомога в розмірі 1000 доларів.

Політика щодо нелегальної міграції стала однією з ключових тем передвиборчої кампанії Дональда Трампа, який пообіцяв зробити захист кордонів пріоритетом і депортувати мільйони мігрантів у разі повернення на пост президента.

22 січня Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, що намагаються нелегально перетнути південний кордон США з Мексикою. А 1 березня у Пентагоні оголосили про розгортання бригадної бойової групи Stryker та авіаційного батальйону загальної підтримки на цьому кордоні.